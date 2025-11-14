Россиян проверят по номеру: система техосмотра может превратиться в цифровой фильтр для опасных машин

Российские страховщики предлагают отслеживать наличие техосмотра с помощью камер автоматической фиксации нарушений. Как пишет "Коммерсантъ", сегодня более 30% автомобилей ездят без диагностической карты. Особенно часто техосмотр игнорируют таксисты, работающие на машинах старше 10 лет. По словам директора по защите активов РСА Сергея Ефремова, такие водители подвергают риску и себя, и пассажиров.

Инициативу поддержал глава объединения операторов техосмотра Максим Бурдюгов, отметив, что система может работать по принципу проверки наличия ОСАГО — достаточно создать базу и сверять номера автомобилей. Однако независимый автоэксперт Дмитрий Попов в интервью Pravda. Ru назвал идею избыточной. Он напомнил, что частные автомобили техосмотр не проходят, а коммерческий транспорт и так обязан проходить ежедневные проверочные процедуры.

Эксперты подчёркивают, что новые камеры могут ошибочно штрафовать владельцев новых машин, которые по закону не обязаны проходить техосмотр первые четыре года. К тому же диагностические карты нередко можно приобрести без фактической проверки автомобиля. Если цель инициативы — безопасность, то, по мнению специалистов, необходимо усиливать контроль на стационарных пунктах диагностики, что является компетенцией ГИБДД.

