Башкирия первой закручивает гайки: налог для мигрантов взлетает, и это может стать сигналом для всей страны

В Башкирии предлагают повысить налоговую нагрузку для трудовых мигрантов. Региональные депутаты выступили с инициативой увеличить коэффициент, по которому рассчитывается фиксированный авансовый платёж по НДФЛ для иностранцев с патентом. С 2025 года сумма ежемесячного платежа может вырасти с 6 300 до 8 500 рублей — рост составит 23%.

По словам властей, таким образом налоговая нагрузка мигрантов станет сопоставима с уровнем НДФЛ, который платят работники строительной и сельскохозяйственной сфер. Перспективы распространения этой меры на другие регионы в интервью Pravda. Ru оценила член Комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

В Башкирии напомнили, что фиксированный авансовый платёж определяется по формуле: 1 200 рублей, умноженные на региональный коэффициент. Именно этот показатель влияет на срок действия патента и обязан быть внесён до его получения.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.