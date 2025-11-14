Украинский налёт рассыпался в воздухе: Россия перехватила массовую атаку ещё до подлёта

Украина нанесла по России массированный удар беспилотниками. Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за ночь сбили 216 дронов: 66 — над Краснодарским краем, 59 — над Чёрным морем, 45 — в Саратовской области и 19 — над Крымом.

Военный эксперт, герой России Рустем Клупов в интервью Pravda. Ru отметил, что такая атака свидетельствует о том, что украинские предприятия по производству дронов пока не уничтожены. По его словам, ВСУ используют американские спутниковые данные, чтобы выявлять расположение российской ПВО и выстраивать обходные маршруты. Украинские БПЛА уже умеют маневрировать по высоте и направлению, огибая зоны прикрытия, что делает их более живучими.

В ответ российские силы нанесли удары "Геранями", ракетами "Кинжал" и "Искандер" по Киеву и его пригородам. В украинской столице зафиксированы веерные отключения электричества, поражены цеха по сборке беспилотников.

