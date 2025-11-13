Санкционный арсенал США опустел: даже в G7 признают, что бить по России больше нечем

США исчерпали возможность вводить санкций против России

У США практически не осталось возможностей для введения новых санкций против России. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио после встречи глав МИД стран G7 в Канаде. По его словам, уже ограничены крупнейшие нефтяные компании, а разбираться с так называемым "теневым флотом" теперь предстоит Европе. Рубио подчеркнул, что "цели для санкций заканчиваются".

Почему западные ограничения перестали давать ожидаемый эффект, объяснил финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью Pravda. Ru. По его словам, Запад просчитался в понимании структуры российской экономики, ошибочно считая её зависимой исключительно от энергетики. Эксперт отмечает, что российские энергоресурсы высокоэффективны и востребованы на мировом рынке, что обеспечило устойчивость экономики и гибкость внешней торговли.

Попытки ограничить Россию в финансовой сфере также не сработали: расчёты с партнёрами перешли на национальные валюты. Персональные санкции, по мнению Беляева, оказались малоэффективными, а ЕС и США недооценили взаимный характер внешнеэкономических связей, нанеся ущерб собственным экономикам.

Ранее Минфин США включил в санкционные списки "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и их дочерние структуры, однако президент Владимир Путин заявил, что эти меры не повлияют на экономическую устойчивость страны.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda. Ru.