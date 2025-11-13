Землю накрыл нейтронный рывок: вспышка на Солнце спровоцировала аномалию, которой не ждали

Всплеск нейтронов на 20% выше нормы зафиксировал МИФИ — ТАСС

Российские учёные зафиксировали редкий всплеск нейтронного излучения. По данным детекторов МИФИ, 11 ноября в два часа дня был зарегистрирован поток, превышающий норму на 20%. Подобные события крайне редки для средних широт — за всё время наблюдений с 1942 года они фиксировались лишь 76 раз. Причиной аномалии стала мощная солнечная вспышка класса X5.1, вызвавшая ядерные процессы в верхних слоях атмосферы.

Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина подчеркнула, что угрозы для людей и техники нет. По её словам, всплеск представляет интерес прежде всего для учёных, поскольку рост нейтронов и протонов был ожидаемой реакцией на солнечную активность.

Однако специалисты отмечают, что поведение Солнца становится всё более нестабильным: крупные вспышки происходят чаще, а выбросы плазмы могут представлять опасность для спутников и экипажа МКС. В случае мегавспышки под угрозой окажутся связь, навигация и энергосистемы на Земле. Влияние же геомагнитных бурь на здоровье людей учёные пока не могут оценить однозначно.

