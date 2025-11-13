Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Россия готовит табачный разрыв поколений: детям 2017 года могут навсегда закрыть путь к сигаретам

Инициативу запретить табак рождённым после 2017 года выдвинул депутат Султан Хамзаев
В России предлагают ввести "табачный ценз" для будущих поколений. Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину инициативу, согласно которой запрещать продажу табака хотят тем, кто родился после 2017 года. По замыслу автора, это позволит постепенно сформировать "поколение без табака", ограничив доступ к никотиносодержащей продукции, но не вводя полного запрета для всех возрастов.

Первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в интервью Pravda. Ru отметил, что идея может существенно снизить интерес молодёжи к курению, однако её принятие в парламенте пока под вопросом. По его словам, в России по-прежнему сильны табачные лобби, поэтому шансы инициативы — "50 на 50". Тем не менее депутат считает предложение перспективным, поскольку оно формирует у детей понимание, что купить табак они не смогут никогда.

Проект предусматривает переходный период и разработку механизмов контроля. В ближайшее время документ направят на рассмотрение профильных ведомств.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda. Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
