G-7 ставит России жёсткое условие: дипломатия начинается только после остановки линии огня

Россия должна прекратить боевые действия на Украине по линии текущего боевого соприкосновения. Об этом в частности говорится в резолюции, принятой министрами иностранных дел Большой семерки. Встреча глав МИД проходит в эти дни в Канаде. Пауза в боевых действиях должна стать «отправной точкой» для начала переговоров. А пока принято решение усилить давление на Россию и продолжать оказание военной и финансовой помощи Киеву. Глава МИД Канады Анита Ананд объявила о введении новых санкций. Об сообщает Euronews. В чем будут заключаться канадские рестрикции, Ананд не стала уточнять. На этом фоне, особняком стоит позиция Вашингтона. Глава Госдепа Марко Рубио не стал анонсировать никаких новых инициатив США, направленных против России. Он лишь сказал, что Белый Дом и далее продолжит работать с партнерами, чтобы побудить Москву к дипломатическому решению конфликта.

Военный эксперт, политолог Петр Колчин в интервью Правде.Ру отметил, что механизм G-7 по введению санкций весьма ограничен. А Россия научилась справляться с санкциями.

«В целом мы видим, что все это относится только к дипломатическим заявлениям о намерениях которые мало связаны с реальными делами и не могут принимать реальные решения».

Госсекретарь США Марко Рубио в общении с журналистами честно признался, что у США не осталось идей по усилению санкционного давления на Россию. "Я не знаю, что еще нужно сделать», признался он. Также американцы переложили ответственность по возможному изъятию российских активов, хранящихся в Евросоюзе на самих европейцев. Ясно дав понять, что США не будут в этом участвовать.