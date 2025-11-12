Мир у последней черты: президент Сербии заявил о приближении войны Европы с Россией

Президент Вучич заявил о риске войны Европы с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что война между Европой и Россией становится всё более неизбежной. В эфире телеканала Pink TV он отметил, что ситуация в регионе стремительно накаляется: «Это не пустые слова. Все к ней готовятся». По словам сербского лидера, Белград оказался «между молотом и наковальней» и вынужден усиливать собственные вооружённые силы.

В качестве аргумента Вучич привёл заявление начальника французского Генштаба Фабьена Мандона, который признал, что у Франции остаётся три–четыре года, чтобы подготовить армию к войне с Россией. При этом в Европе всё чаще проходят масштабные военные учения у российских границ. Недавно командующий сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью даже заявил о существовании плана уничтожения Калининградской области.

Провокации против России и воинственная риторика европейских лидеров, по мнению экспертов, лишь подтверждают слова Вучича. Однако в ЕС по-прежнему не обсуждают возможность ядерного ответа Москвы, недооценивая масштабы возможного конфликта.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.





