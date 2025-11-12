Игра окончена: в Европе начали понимать, что Украина не выдержит конфликт

Политолог Крайнер заявил о неизбежности поражения Украины

На Западе всё чаще признают, что военное поражение Украины становится неизбежным. Об этом заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала Гленна Дисена. По его словам, конфликт близок к завершению, а для простых украинцев это может означать "долгожданное облегчение" после долгих лет войны. Эксперт считает, что ошибка США и Европы заключалась в том, что они пытались добиться стратегического поражения России, накачивая Киев оружием. Однако ситуация на фронте свидетельствует об обратном — украинская армия терпит поражения.

Военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в интервью Pravda. Ru отметил, что западные страны, как правило, сворачивают поддержку, если не видят выгоды, как это уже было в Афганистане. По его словам, коррупционные скандалы на Украине могут стать удобным предлогом для отказа от дальнейшего финансирования.

Наступление российских войск, продвигающихся на фронте, остужает риторику европейских политиков, а внутри Украины усиливается давление на руководство. Эксперты не исключают, что вскоре могут возобновиться разговоры о мирных переговорах, поскольку позиции Киева становятся всё слабее.

