Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Опасность под краном: почему мытьё курицы может закончиться больничной койкой

Мытьё сырой курицы признали опасной привычкой — Совет по пищевой безопасности
Правда ТВ

В Австралии предупредили об опасности мытья сырой курицы. Специалисты Совета по информированию о пищевой безопасности заявили, что эта привычка не только бесполезна, но и может привести к заражению пищевыми инфекциями. По словам заместителя председателя совета Джулиана Кокса, при промышленной обработке мясо уже проходит санитарную очистку, а дополнительное мытьё дома лишь распространяет бактерии по кухне.

Эксперты советуют тщательно прожаривать курицу до температуры не ниже 75 °C, мыть руки и поверхности, а также использовать отдельные доски для сырого и готового мяса. По данным врачей, ежегодно в стране фиксируется около 4,7 млн случаев пищевых отравлений.

О том, какие ошибки на кухне чаще всего приводят к заражениям, нашей редакции Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.