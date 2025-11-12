Опасность под краном: почему мытьё курицы может закончиться больничной койкой

Мытьё сырой курицы признали опасной привычкой — Совет по пищевой безопасности

В Австралии предупредили об опасности мытья сырой курицы. Специалисты Совета по информированию о пищевой безопасности заявили, что эта привычка не только бесполезна, но и может привести к заражению пищевыми инфекциями. По словам заместителя председателя совета Джулиана Кокса, при промышленной обработке мясо уже проходит санитарную очистку, а дополнительное мытьё дома лишь распространяет бактерии по кухне.

Эксперты советуют тщательно прожаривать курицу до температуры не ниже 75 °C, мыть руки и поверхности, а также использовать отдельные доски для сырого и готового мяса. По данным врачей, ежегодно в стране фиксируется около 4,7 млн случаев пищевых отравлений.

О том, какие ошибки на кухне чаще всего приводят к заражениям, нашей редакции Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.