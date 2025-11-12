Зарплаты растут, но кошельки пустеют: почему прибавка в 2,7% ничего не изменит для россиян

Реальные зарплаты в России вырастут на 2,7 процента

В следующем году реальные зарплаты россиян вырастут всего на 2,7%. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на аналитиков. По их словам, большинство граждан не ощутит значительного увеличения доходов. Минэкономразвития, однако, придерживается более оптимистичных прогнозов и ожидает рост на 5,7%. В этом году показатель составил около 4%.

По данным Росстата, в 2025 году номинальная зарплата достигнет примерно 104 тысяч рублей — на 8,4% больше, чем в этом году. Средняя заработная плата, по оценке ведомства, превысит 107 тысяч рублей с учетом региональных коэффициентов. При этом минимальный размер оплаты труда с 1 января увеличится до 27 993 рублей, что затронет около 4,5 миллиона россиян.

Член Комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб отметила, что темпы роста зависят от регионов и секторов экономики. В IT, оборонной промышленности и машиностроении зарплаты могут вырасти на 10-20%, тогда как в торговле, строительстве и легкой промышленности повышения не ожидается.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda. Ru.