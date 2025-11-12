Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Письма счастья для невиновных: как чужие номера превращают водителей в должников на сотни тысяч

Мошенники подменяют номера фур перед взвешиванием — адвокат Шумский
В России участились случаи, когда водители получают штрафы за нарушения, которых не совершали. Как выяснилось, владельцы фур подменяют номера своих машин на чужие, чтобы избежать наказания за перевес. В результате "письма счастья" приходят ни в чём не повинным автолюбителям.

Так, житель Омска получил постановление от Ространснадзора на 600 тысяч рублей за перегруз, хотя на фото значился тягач. Эксперты отмечают, что подобные случаи фиксируются по всей стране. По словам специалистов, мошенническая схема стала массовой из-за давления перевозчиков, стремящихся экономить на грузоперевозках.

Автоэксперт Егор Васильев объяснил, что такие штрафы можно оспорить через онлайн-сервисы или в ГИБДД. По его словам, с распространением камер наблюдения доказать невиновность становится проще, а Ространснадзору предстоит создать новую систему контроля, учитывающую подобные махинации.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
