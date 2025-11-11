Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

ФСБ сорвала заговор: ГУР и MI6 пытались угнать МиГ-31 с Кинжалом

ФСБ сообщает о предотвращении попытки вербовки экипажа российского истребителя МиГ-31 с целью угона самолёта, вооружённого авиационной ракетой "Кинжал". По данным ведомства, к операции были причастны украинская ГУР и британская MI6: пилота пытались переманить на сторону, а при отказе — склонить к убийству штурмана посредством отравления кислородной маски. Российский летчик отверг предложение и обратился в контрразведку, после чего была раскрыта и пресечена вся схема.

Сотруднику, якобы согласившемуся на операцию, предлагали $3 млн; по замыслу организаторов, самолет должен был быть направлен к территории одной из стран НАТО и там уничтожен средствами ПВО, чтобы затем поднять международный скандал и обвинить Россию в агрессии.

Военный аналитик Игорь Герасимов в комментарии отмечает причастность зарубежных спецслужб к подготовке диверсионных операций и подчёркивает, что в рассматриваемом эпизоде особое внимание притягивает именно технологический аспект — ракета "Кинжал". По его оценке, раскрытие подобных планов демонстрирует риски, связанные с вербовкой военных и попытками использовать персонал для провокаций.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
