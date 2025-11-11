Тень коррупции накрыла Банковую: Зеленский остался без прикрытия

Бывший президент Украины Пётр Порошенко*, признанный в России террористом и экстремистом, инициировал процедуру отставки правительства Украины. Поводом стали обвинения в коррупции ближайшего соратника Владимира Зеленского — Тимура Миндича, которого называют «правой рукой и кошельком» главы киевского режима. Порошенко обвинил власти в хищении более 100 миллионов долларов в энергетической сфере и заявил, что Украиной правят коррупционеры.

По мнению программного директора клуба «Валдай», профессора МГИМО Олега Барабанова, заявление Порошенко — пиар-ход в давней борьбе с Зеленским.

Тем временем НАБУ, контролируемое западными структурами, ведёт расследование против ближайшего окружения Зеленского. Миндич, по данным СМИ, в спешке покинул страну, а под подозрением оказались другие влиятельные фигуры из президентского круга. Эксперты считают, что это может стать самым серьёзным ударом по власти Зеленского с начала конфликта.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов