Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Тень коррупции накрыла Банковую: Зеленский остался без прикрытия

Правда ТВ

Бывший президент Украины Пётр Порошенко*, признанный в России террористом и экстремистом, инициировал процедуру отставки правительства Украины. Поводом стали обвинения в коррупции ближайшего соратника Владимира Зеленского — Тимура Миндича, которого называют «правой рукой и кошельком» главы киевского режима. Порошенко обвинил власти в хищении более 100 миллионов долларов в энергетической сфере и заявил, что Украиной правят коррупционеры.

По мнению программного директора клуба «Валдай», профессора МГИМО Олега Барабанова, заявление Порошенко — пиар-ход в давней борьбе с Зеленским.

Тем временем НАБУ, контролируемое западными структурами, ведёт расследование против ближайшего окружения Зеленского. Миндич, по данным СМИ, в спешке покинул страну, а под подозрением оказались другие влиятельные фигуры из президентского круга. Эксперты считают, что это может стать самым серьёзным ударом по власти Зеленского с начала конфликта.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Британия тестирует ночные рейды у российских берегов: спецназ отрабатывает захват нефтяных вышек
Британия тестирует ночные рейды у российских берегов: спецназ отрабатывает захват нефтяных вышек
Россия хочет отказаться от выполнения решений международных судов — что теперь будет с делами за рубежом
Россия хочет отказаться от выполнения решений международных судов — что теперь будет с делами за рубежом
Голос родного человека — ловушка: мошенники научились подделывать даже эмоции
Голос родного человека — ловушка: мошенники научились подделывать даже эмоции
Одно слово — и дипломатический пожар: как фраза министра о Курилах поставила Токио в тупик
Одно слово — и дипломатический пожар: как фраза министра о Курилах поставила Токио в тупик
Три налога одним платежом до 1 декабря: имущество, земля, транспорт — что уже в уведомлении ФНС
Три налога одним платежом до 1 декабря: имущество, земля, транспорт — что уже в уведомлении ФНС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.