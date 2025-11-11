Россия хочет отказаться от выполнения решений международных судов — что теперь будет с делами за рубежом

Правительство рассматривает поправки в конституционный закон, которые позволят России не выполнять решения иностранных и международных судов, если они не опираются на международные договоры или резолюции ООН. Инициатива, направленная на усиление правового суверенитета, в частности может затронуть постановления Международного уголовного суда.

По замыслу поправок, Москва будет самостоятельно решать, какие зарубежные судебные акты подлежат исполнению, а какие — игнорированию, что фактически меняет модель взаимодействия с международной судебной системой.

Политолог Марат Баширов в интервью заявил, что это — планомерная реализация курса на независимость в правовой сфере: "Международное право перестало действовать — одни страны обращаются к нему, когда это им выгодно, а в других случаях забывают". По его словам, подобный шаг позволит России не следовать решениям, которые она считает политически мотивационными или несправедливыми.

Эксперты предупреждают, что такой отказ может осложнить международные отношения и создать прецедент взаимного непризнания судебных решений, тогда как сторонники инициативы говорят о защите национального суверенитета и недопущении политизированных вердиктов.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.