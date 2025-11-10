Загадочная комета 3I/ATLAS посылает сигналы: что скрывает космос?

Астрономы зафиксировали необычный радиосигнал от межзвёздного объекта 3I/ATLAS, что вызвало бурную реакцию в научном сообществе. Такие случаи крайне редки: сейчас комета находится за Солнцем, но вскоре вновь появится и приблизится к Земле. Учёные отмечают её аномальную траекторию и ускорение, из-за чего часть исследователей выдвинула версию о возможном искусственном происхождении объекта.

Тем не менее, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ГАИШ МГУ Марат Абубекеров уверяет, что никакой угрозы для Земли нет:

"Это камень от другой звезды. Он сформировался в иной системе — словно привет от далёкого солнца. Такие межзвёздные гости прилетают крайне редко".

По расчётам астрономов, траектория 3I/ATLAS проходит на безопасном расстоянии от Земли. Даже если бы объект столкнулся с планетой, последствия были бы катастрофическими, однако подобного сценария не ожидается. Пока учёные ждут, когда комета выйдет из-за Солнца, чтобы получить новые данные и уточнить её природу.