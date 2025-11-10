Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Одно слово — и дипломатический пожар: как фраза министра о Курилах поставила Токио в тупик

В Японии вспыхнул политический скандал после высказывания министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады, который во время визита в Хоккайдо назвал мыс Носаппу «самым близким местом к иностранному государству». В Токио сочли эту фразу намёком на признание Курил российской территорией.

Высказывание вызвало бурную реакцию: генсек кабинета министров Минору Кихара сделал Кикаваде выговор, подчеркнув, что позиция правительства остаётся неизменной — Япония считает Южные Курилы «исконно своей территорией». Министр публично принёс извинения и пообещал быть осторожнее в формулировках.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью Pravda.Ru отметила, что Курилы — территория России и вопрос их принадлежности закрыт.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
