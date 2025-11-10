Технологический сбор грядёт: платить придётся даже тем, кто ничего не производит

Минпромторг и Минфин подготовили поправки в закон о промышленной политике, согласно которым в России вводится технологический сбор. Его будут платить импортёры и производители, чья продукция содержит значительную долю иностранных компонентов. Как сообщают "Ведомости", цель нововведения — поддержка отечественной индустрии и развитие радио- и микроэлектроники.

Согласно проекту, сбор сначала взимается только с готовой продукции, а со временем перечень товаров будет расширяться. Максимальная ставка составит до 5000 рублей для самых дорогих изделий, что, по оценке Минпромторга, не создаст серьёзной нагрузки на бизнес. Правила планируют ввести с 1 сентября следующего года, к этому времени определят оператора, который будет распределять поступающие средства.

Экономист Александр Лежава считает, что новый сбор приведёт к росту цен и инфляции, поскольку фактически станет дополнительным налогом.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.