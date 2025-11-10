Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Голос родного человека — ловушка: мошенники научились подделывать даже эмоции

Министерство внутренних дел России сообщило о росте числа мошеннических схем с использованием дипфейков — поддельных видеороликов и аудиосообщений. Преступники маскируются под родственников или руководителей, чтобы получить доступ к аккаунтам граждан на "Госуслугах" и к банковским данным.

Чаще всего злоумышленники используют заранее записанные фразы вроде: "Мама, я в беде", "Срочно переведи деньги", "Это ваш руководитель, с вами свяжется сотрудник ФСБ". МВД напоминает: в таких случаях нужно прекратить общение и не передавать СМС-коды и личные данные.

Эксперт по кибербезопасности Дмитрий Артимович советует проверять любые тревожные сообщения напрямую, перезвонив знакомому на личный номер, а не через мессенджер. Он отмечает, что современные дипфейки стали реалистичнее, однако часто можно заметить несовпадение мимики, движений головы и тени.

В МВД также напомнили, что CVV-коды, ПИН, срок действия и одноразовые пароли нельзя сообщать никому. Тем временем в Госдуме рассматривается законопроект, который может ограничить число банковских карт на одного человека до пяти в каждом банке — мера направлена на повышение финансовой безопасности граждан.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
