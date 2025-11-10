Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Три налога одним платежом до 1 декабря: имущество, земля, транспорт — что уже в уведомлении ФНС

Правда ТВ

Федеральная налоговая служба напомнила гражданам о необходимости уплатить имущественные налоги до 1 декабря. В уведомления включены начисления за 2024 год: транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц, а также, при необходимости, доначисленный НДФЛ — например, если доходы превысили 5 миллионов рублей и налог был удержан по ставке 13%.

В этом году в расчёт также включён налог на процентный доход по банковским вкладам, если он превысил установленный порог в 210 тысяч рублей. Получить уведомление можно через приложение «Налоги физлиц», портал «Госуслуги», сайт ФНС или по почте.

Налоговый консультант Евгений Сивков предупреждает: при просрочке платежа налоговая служба вправе взыскать долг без суда, начислить пени и штрафы до 40%, а при длительной неуплате — инициировать процедуру банкротства и ареста имущества. Эксперт советует сверять данные уведомлений, особенно при продаже недвижимости или смене собственника, чтобы избежать ошибок и излишних начислений.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.