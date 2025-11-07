Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Телефон замолчит на сутки: в России готовят период охлаждения для SIM-карт

1:01
Правда ТВ

В России обсуждается введение суткового "периода охлаждения" для SIM-карт, которые находились в международном роуминге или не использовались более трёх суток. В течение этого времени абонентам будет недоступен мобильный интернет и СМС, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в телеком-отрасли.

Шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн отмечает, что официальных разъяснений пока нет, и цель нововведения остаётся неясной. По его словам, такие меры могут быть связаны с вопросами национальной безопасности и анализом активности пользователей, находившихся за границей. Эксперт предполагает, что ограничения затронут небольшую часть абонентов, прежде всего часто путешествующих.

По данным источников, окончательное решение о введении новой процедуры будет принято после согласования с операторами связи.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
