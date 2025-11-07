Пьяные орехи добрались до маркетплейсов: в Госдуме требуют запретить новый опасный тренд

Депутат Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением запретить продажу бетельных орехов в России. По словам парламентария, родители всё чаще жалуются на то, что подростки заказывают через интернет так называемые "пьяные орехи", вызывающие галлюцинации и привыкание.

Доктор медицинских наук Анна Гончарова объяснила, что в странах Азии бетель используется традиционно и обладает лёгким тонизирующим эффектом, однако при регулярном употреблении вызывает зависимость и абстинентный синдром. В российских реалиях, где продукт не имеет культурного значения, он представляет скорее социальную и медицинскую проблему, чем традицию.

Медики также предупреждают о высоком риске онкологических заболеваний полости рта при частом употреблении бетеля. Инициатива депутатов направлена на предотвращение распространения этой опасной субкультуры среди подростков.

