Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Пьяные орехи добрались до маркетплейсов: в Госдуме требуют запретить новый опасный тренд

1:04
Правда ТВ

Депутат Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением запретить продажу бетельных орехов в России. По словам парламентария, родители всё чаще жалуются на то, что подростки заказывают через интернет так называемые "пьяные орехи", вызывающие галлюцинации и привыкание.

Доктор медицинских наук Анна Гончарова объяснила, что в странах Азии бетель используется традиционно и обладает лёгким тонизирующим эффектом, однако при регулярном употреблении вызывает зависимость и абстинентный синдром. В российских реалиях, где продукт не имеет культурного значения, он представляет скорее социальную и медицинскую проблему, чем традицию.

Медики также предупреждают о высоком риске онкологических заболеваний полости рта при частом употреблении бетеля. Инициатива депутатов направлена на предотвращение распространения этой опасной субкультуры среди подростков.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.