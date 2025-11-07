Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Налоговая идёт по следу безработных миллионеров: Москва готовится к охоте за доходами

Федеральная налоговая служба приступила к проверкам жителей Москвы, которые официально нигде не работают, но при этом получают доходы, не указанные в декларациях. Об этом сообщила глава столичного УФНС Марина Третьякова. Цель мероприятий — выявить нелегальные схемы занятости и сократить потери бюджета от теневого сектора.

Налоговый консультант Евгений Сивков пояснил, что в первую очередь под проверку попадут граждане, сдающие жильё без регистрации дохода, а также те, чьи расходы явно превышают официальные доходы — покупают дорогие автомобили, путешествуют и ведут активную жизнь в соцсетях.

По словам эксперта, ссылаться на "занятые у знакомых деньги" больше не получится — налоговики проверяют такие истории и их участников. При серьёзном и длительном уклонении от уплаты налогов возможно возбуждение уголовных дел. Государство, по данным Госдумы, активно усиливает контроль, используя анализ банковских операций и онлайн-платежей.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
