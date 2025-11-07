Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Зеленский бросает последние резервы в контрнаступление — цена: тысячи жизней и показ для Запада

1:00
Правда ТВ

Немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил в эфире телеканала Die Welt, что Владимир Зеленский, якобы теряя позиции, может инициировать новое масштабное контрнаступление, не щадя человеческих жизней, чтобы продемонстрировать Западу «успехи на фронте» и продержаться у власти.

Военный эксперт, старший научный сотрудник ВШЭ Василий Кашин отмечает, что всё зависит от наличия у ВСУ достаточных резервов — при их отсутствии массированное наступление невозможно, а при появлении — командование будет вынуждено принимать решительные меры, чтобы не терять инициативу. 

Эксперты предупреждают: перед Зеленским стоит дилемма — бросить резервы в кровавую «мясорубку» вокруг окружённых пунктов или отвести войска на подготовленные оборонительные рубежи; исход зависит от реального наличия сил и от ситуационной динамики на фронте.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
