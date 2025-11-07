Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Вне контроля: как Западные страны могут избавиться от Зеленского

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своём Telegram-канале заявил, что страны Запада якобы рассматривают вариант устранения Владимира Зеленского из-за его "упорной" позиции по продолжению войны. По мнению депутата, после отстранения президента возможно создание коалиционного правительства, которое подготовит страну к выборам и подписанию мирного договора с Россией.

Сообщается также о глубоком расколе в партии "Слуга народа" — часть депутатов не явилась на встречу с президентом, а внутрифракционная дисциплина ослабла.

Военный эксперт Пётр Колчин отмечает, что внутри Украины пока нет реальной внутренней угрозы для Зеленского — политическое поле "подчищено". Вместе с тем, по его словам, дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от успехов российской армии: чем активнее продвижение на фронте, тем больше может вырасти внутреннее и внешнее недовольство руководством Киева, что, по версии авторов заявления, приблизит переговорный процесс и политические перемены.

