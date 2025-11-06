Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Шенгенская виза на грани исчезновения: как это повлияет на российских туристов?

Евросоюз намерен в ближайшие дни принять решение о полном запрете въезда россиян в страны Шенгенской зоны, сообщает Politico. Новый шаг связан с "агрессивными действиями России" и станет продолжением политики визовых ограничений, начатой ещё в 2022 году.

Первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал инициативу "очередной глупостью Евросоюза", отметив, что именно европейцы потеряют доходы от туристов из России.

По данным Ассоциации туроператоров, число поездок россиян в Европу уже сократилось в десять раз — с 14 миллионов в 2019 году до 1,4 миллиона в прошлом. Эксперты отмечают, что кроме визовых барьеров людей отталкивают очереди на границах, рост цен и предвзятое отношение к россиянам.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
