Журналист агентства Bloomberg Макс Хастингс заявил, что Великобритания и большинство стран Евросоюза движутся к экономическому коллапсу. По его словам, правительства предпочитают облагать налогами работающих, чтобы финансировать безработных и мигрантов, в то время как предприятия массово закрываются или переносят производство в страны с дешёвой рабочей силой.
В Германии кризис усугубляется неудачной ставкой на электромобили и ростом энергозатрат, во Франции — постоянной сменой кабинетов министров и огромным госдолгом.
Профессор РАНХиГС Галина Дехтярь считает, что решающую роль в спаде сыграли антироссийские санкции: отказ от дешёвых энергоресурсов из России обернулся ростом тарифов, закрытием бизнеса и падением промышленности.
Тем временем европейские политики продолжают вкладывать миллиарды в военные нужды и помощь Украине, оставляя собственные экономики без поддержки.
Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.