Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

На Западе предупредили Британию и Европу: ваши экономики движутся к краху

1:05
Правда ТВ

Журналист агентства Bloomberg Макс Хастингс заявил, что Великобритания и большинство стран Евросоюза движутся к экономическому коллапсу. По его словам, правительства предпочитают облагать налогами работающих, чтобы финансировать безработных и мигрантов, в то время как предприятия массово закрываются или переносят производство в страны с дешёвой рабочей силой.

В Германии кризис усугубляется неудачной ставкой на электромобили и ростом энергозатрат, во Франции — постоянной сменой кабинетов министров и огромным госдолгом.

Профессор РАНХиГС Галина Дехтярь считает, что решающую роль в спаде сыграли антироссийские санкции: отказ от дешёвых энергоресурсов из России обернулся ростом тарифов, закрытием бизнеса и падением промышленности.
Тем временем европейские политики продолжают вкладывать миллиарды в военные нужды и помощь Украине, оставляя собственные экономики без поддержки.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Европа готовит ловушку у западных ворот России — но кто в неё попадёт первым
Европа готовит ловушку у западных ворот России — но кто в неё попадёт первым
Евросоюз теряет терпение: поведение Зеленского ставит под угрозу помощь Украине
Евросоюз теряет терпение: поведение Зеленского ставит под угрозу помощь Украине
Подмосковье хочет применить старую систему: кто и зачем получит продуктовые сертификаты
Подмосковье хочет применить старую систему: кто и зачем получит продуктовые сертификаты
Водителям России грозят штрафы за зимние шины с неправильным протектором — как избежать?
Водителям России грозят штрафы за зимние шины с неправильным протектором — как избежать?
Секретная космическая гонка: как США планируют подавлять спутники Китая и России?
Секретная космическая гонка: как США планируют подавлять спутники Китая и России?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.