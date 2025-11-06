На Западе предупредили Британию и Европу: ваши экономики движутся к краху

Журналист агентства Bloomberg Макс Хастингс заявил, что Великобритания и большинство стран Евросоюза движутся к экономическому коллапсу. По его словам, правительства предпочитают облагать налогами работающих, чтобы финансировать безработных и мигрантов, в то время как предприятия массово закрываются или переносят производство в страны с дешёвой рабочей силой.

В Германии кризис усугубляется неудачной ставкой на электромобили и ростом энергозатрат, во Франции — постоянной сменой кабинетов министров и огромным госдолгом.

Профессор РАНХиГС Галина Дехтярь считает, что решающую роль в спаде сыграли антироссийские санкции: отказ от дешёвых энергоресурсов из России обернулся ростом тарифов, закрытием бизнеса и падением промышленности.

Тем временем европейские политики продолжают вкладывать миллиарды в военные нужды и помощь Украине, оставляя собственные экономики без поддержки.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.