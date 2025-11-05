Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Евросоюз теряет терпение: поведение Зеленского ставит под угрозу помощь Украине

1:03
Правда ТВ

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* заявил, что Евросоюз может отказаться от дальнейшей поддержки Киева. По его мнению, укрепление личной власти Владимира Зеленского и давление на антикоррупционные структуры подрывают доверие к Украине на Западе.

Экс-премьер Юлия Тимошенко, в свою очередь, считает, что страна уже расплачивается за помощь Запада собственной независимостью — контроль над судами, финансами и силовыми органами перешёл в руки западных структур.

Эксперт Николай Топорнин отмечает, что заявление Порошенко носит скорее политический характер, так как в условиях военного положения вопрос выборов и смены власти на Украине не стоит. Однако, по его словам, после начала мирного процесса Киев неизбежно столкнётся с внутренними политическими переменами.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.