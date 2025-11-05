Европа готовит ловушку у западных ворот России — но кто в неё попадёт первым

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининградской области. По его словам, альянс активно наращивает военное присутствие у российских границ и проводит учения, отрабатывая наступательные действия с моря и суши.

Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал подобные действия самоубийственными для Европы и подчеркнул, что Россия готова жестко ответить на любую реальную угрозу.

Эксперты отмечают: воинственная риторика Запада и перевод промышленности Европы на военные рельсы всё больше приближают континент к опасной черте — риску ядерного конфликта.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.