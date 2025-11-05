Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининградской области. По его словам, альянс активно наращивает военное присутствие у российских границ и проводит учения, отрабатывая наступательные действия с моря и суши.
Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал подобные действия самоубийственными для Европы и подчеркнул, что Россия готова жестко ответить на любую реальную угрозу.
Эксперты отмечают: воинственная риторика Запада и перевод промышленности Европы на военные рельсы всё больше приближают континент к опасной черте — риску ядерного конфликта.
