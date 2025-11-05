Подмосковье хочет применить старую систему: кто и зачем получит продуктовые сертификаты

Власти Московской области рассматривают возможность введения продовольственных сертификатов для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По данным "Московского Комсомольца", такие талоны уже действуют в десяти регионах России и могут помочь около 12 миллионам россиян за чертой бедности.

Получатели смогут приобретать на них только основные продукты питания — крупы, молоко, мясо, овощи, фрукты и хлеб. Однако депутат Госдумы Светлана Бессараб считает, что введение подобной меры сопряжено с рисками коррупции и сложностями выбора поставщиков.

По её мнению, эффективнее помогать гражданам напрямую — денежными выплатами или поддержкой в получении образования и открытии собственного дела. Окончательное решение по программе в Подмосковье будет принято после обсуждения законопроекта.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.