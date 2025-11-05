Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Водителям России грозят штрафы за зимние шины с неправильным протектором — как избежать?

В России введут штрафы за использование зимних шин с изношенным протектором или установку разных типов резины на одной оси. За такие нарушения водителям грозит взыскание в размере 500 рублей, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.
Эксперт Евгений Ладушкин пояснил, что эксплуатация шин зависит от их сертификации — зимние, летние или всесезонные модели должны использоваться строго по назначению.

Новые меры, а также обновление дорожных знаков и разметки с 1 января, направлены на повышение безопасности в зимний период и снижение числа ДТП.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
