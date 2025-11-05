Водителям России грозят штрафы за зимние шины с неправильным протектором — как избежать?

0:42 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России введут штрафы за использование зимних шин с изношенным протектором или установку разных типов резины на одной оси. За такие нарушения водителям грозит взыскание в размере 500 рублей, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Эксперт Евгений Ладушкин пояснил, что эксплуатация шин зависит от их сертификации — зимние, летние или всесезонные модели должны использоваться строго по назначению.

Новые меры, а также обновление дорожных знаков и разметки с 1 января, направлены на повышение безопасности в зимний период и снижение числа ДТП.