Водителям России грозят штрафы за зимние шины с неправильным протектором — как избежать?

В России введут штрафы за использование зимних шин с изношенным протектором или установку разных типов резины на одной оси. За такие нарушения водителям грозит взыскание в размере 500 рублей, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.
Эксперт Евгений Ладушкин пояснил, что эксплуатация шин зависит от их сертификации — зимние, летние или всесезонные модели должны использоваться строго по назначению.
Новые меры, а также обновление дорожных знаков и разметки с 1 января, направлены на повышение безопасности в зимний период и снижение числа ДТП.