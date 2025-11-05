Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Секретная космическая гонка: как США планируют подавлять спутники Китая и России?

Американские Космические силы намерены развернуть две новые системы дистанционного воздействия, способные временно выводить из строя спутники России и Китая. По данным Bloomberg, эти установки будут рассредоточены по всему миру и смогут нарушать передачу данных с орбиты.

Военный эксперт Александр Михайлов предупреждает: у России и Китая есть ответные меры, а космическое противостояние грозит человечеству потерей связи, навигации и научных данных.
Гонка вооружений в космосе становится всё более реальной — и может оставить планету без интернета и коммуникаций в один момент.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
