Секретная космическая гонка: как США планируют подавлять спутники Китая и России?

Американские Космические силы намерены развернуть две новые системы дистанционного воздействия, способные временно выводить из строя спутники России и Китая. По данным Bloomberg, эти установки будут рассредоточены по всему миру и смогут нарушать передачу данных с орбиты.

Военный эксперт Александр Михайлов предупреждает: у России и Китая есть ответные меры, а космическое противостояние грозит человечеству потерей связи, навигации и научных данных.

Гонка вооружений в космосе становится всё более реальной — и может оставить планету без интернета и коммуникаций в один момент.

