Венесуэла просит защиту у России: Мадуро ждёт ракеты и самолёты из Москвы

1:15
Правда ТВ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Владимиру Путину с просьбой о военной поддержке, чтобы защитить страну от готовящегося американского вторжения. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Каракас просит у России ракеты, радары и новые самолёты. Аналогичные обращения направлены также Китаю и Ирану.

Напомним, 27 октября Владимир Путин ратифицировал договор о стратегическом партнёрстве с Венесуэлой, который предусматривает и военное сотрудничество. Эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин уверен, что Россия не оставит союзника без поддержки: "Венесуэла — наш друг под брюхом Америки. Надо друзей поддерживать".

По мнению аналитиков, под предлогом борьбы с наркотрафиком США готовят военную операцию с целью установить контроль над венесуэльскими нефтяными месторождениями. Однако лёгкой победы у Вашингтона не будет: возможная интервенция может спровоцировать геополитические последствия — от Латинской Америки до Тайваня.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
