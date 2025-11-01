Политика Запада довела мир до опасной черты. Об этом заявил РИА Новости основатель партии "Движение социалистов", глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин. По его словам, "Третья мировая уже идёт, а теперь мы подошли к краю ядерной войны". Политик призвал мировые державы признать конец однополярной системы и заключить новый глобальный договор.
Тем временем США готовятся к проведению ядерных испытаний в Неваде — впервые за десятилетия. Решение последовало после успешных российских учений, в ходе которых была отработана ядерная триада: запуски ракет с моря, земли и воздуха.
Военный аналитик Игорь Герасимов уверен, что именно наличие у России стратегического ядерного арсенала не позволяет странам Запада развязать конфликт: "Ядерное оружие — это не угроза, а фактор сдерживания. Оно нивелирует все попытки давления на Россию".
Между тем Пентагон готов передать Украине ракеты Tomahawk для ударов по территории России — окончательное решение остаётся за Дональдом Трампом.
