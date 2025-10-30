Встреча века без финала: Трамп и Си Цзиньпин не смогли поставить подпись под сделкой

Переговоры лидеров Китая и США в Пусане продлились почти два часа и завершились без подписания торгового соглашения. Несмотря на позитивный тон, встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина оказалась сложной: стороны не смогли урегулировать спорные вопросы, а итоговая пресс-конференция была отменена.
Обсуждались торговые отношения и ситуация вокруг российско-украинского конфликта. Стороны договорились искать дипломатические пути урегулирования и не вводить новые пошлины. Трамп пообещал снизить тарифы с 57% до 47%, назвав встречу "потрясающей", а принятые решения — "выдающимися".
Директор Центра европейской информации Николай Топорнин отметил, что Китай отстоял свои позиции: "Если США снизят таможенные пошлины, китайские товары подешевеют, а инфляция в Америке снизится. Это выгодно всем".
Однако главная преграда остаётся — экспортные ограничения КНР на поставки редкоземельных металлов. Именно этот вопрос не позволил сторонам подписать долгожданную торговую сделку.
Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.