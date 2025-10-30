Праздник в маске закона: где заканчивается веселье и начинается административка за Хэллоуин

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Использование атрибутики, связанной с сатанинской символикой, может обернуться для россиян штрафом до двух тысяч рублей или даже арестом на срок до 15 суток. Юристы предупреждают: под запрет попадают костюмы и изображения с элементами оккультной или дьявольской символики. А вот привычные тыквы и летучие мыши остаются вне зоны риска.

Адвокат Виктор Наумов пояснил, что ответственность наступает не за сам праздник, а за использование экстремистской символики: "Можно нарядиться, украсить дом и веселиться — но без сатанинских пиктограмм, пентаграмм и обрядов. Эти элементы напрямую связаны с запрещённой организацией сатанистов".

Юристы подчеркивают, что подобные меры направлены на защиту общественной морали и предотвращение распространения деструктивных культов среди молодёжи. Между тем в сети и школах активно обсуждают, как отпраздновать Хэллоуин, не нарушая закон.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.