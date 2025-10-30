Казахстанские автомобили обернулись ловушкой: владельцам выставили счёт до 3,5 млн рублей

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Федеральная таможенная служба начала массово рассылать уведомления автовладельцам о необходимости доплаты утильсбора. Новые правила касаются всех машин, ввезённых из Казахстана с весны прошлого года. По данным ФТС, таких автомобилей уже около 30 тысяч — среди них популярные марки Hyundai, Kia и Skoda.

Размер доплаты варьируется от 750 тысяч до 3,5 миллиона рублей. В случае отказа от уплаты у владельцев могут изъять ПТС. Автоэксперт Егор Васильев пояснил, что повышение связано с закрытием лазеек, которыми ранее пользовались недобросовестные продавцы: "Государство просто пришло за своим. Любые попытки купить машину по "приятной цене” обходятся потом куда дороже".

Некоторые суды уже начали удовлетворять иски таможни. Между тем автовладельцы ищут способы оспорить начисления или собрать средства, чтобы не лишиться своих машин.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.