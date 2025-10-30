Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Казахстанские автомобили обернулись ловушкой: владельцам выставили счёт до 3,5 млн рублей

1:08
Правда ТВ

Федеральная таможенная служба начала массово рассылать уведомления автовладельцам о необходимости доплаты утильсбора. Новые правила касаются всех машин, ввезённых из Казахстана с весны прошлого года. По данным ФТС, таких автомобилей уже около 30 тысяч — среди них популярные марки Hyundai, Kia и Skoda.

Размер доплаты варьируется от 750 тысяч до 3,5 миллиона рублей. В случае отказа от уплаты у владельцев могут изъять ПТС. Автоэксперт Егор Васильев пояснил, что повышение связано с закрытием лазеек, которыми ранее пользовались недобросовестные продавцы: "Государство просто пришло за своим. Любые попытки купить машину по "приятной цене” обходятся потом куда дороже".

Некоторые суды уже начали удовлетворять иски таможни. Между тем автовладельцы ищут способы оспорить начисления или собрать средства, чтобы не лишиться своих машин.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.