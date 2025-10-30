США снова готовят ядерный взрыв: что заставило Трампа нарушить молчание

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести ядерные испытания. По его словам, раз другие государства уже проводят подобные мероприятия, Вашингтону "было бы уместно" сделать то же самое.

Эксперты считают, что заявление Трампа стало реакцией на успешные испытания российской ядерной триады, включая новейшие системы "Буревестник" и "Посейдон". Эти разработки, по словам политолога Петра Колчина, стали настоящим вызовом для Запада: "Это мощный пиар-ход Трампа, которому фактически нечем ответить России на её успехи в сфере стратегических вооружений".

Тем временем Владимир Путин предложил продлить действие договора СНВ, однако в Вашингтоне пока не дали официального ответа. Возможно, эпоха ядерного моратория подходит к концу — и мир стоит на пороге новой гонки вооружений.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.