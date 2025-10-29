Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Тихий сверхзвук стал реальностью: США испытали самолёт, который не оглушает небо

Американская корпорация Lockheed Martin совместно с NASA успешно провела испытания экспериментального самолёта X-59. Полёт прошёл в штатном режиме и стал важным этапом программы Quesst, в рамках которой создаётся технология «тихого сверхзвука» — без звукового хлопка при переходе через звуковой барьер.

Однако российские эксперты не видят в проекте ничего принципиально нового. Политолог и военный аналитик Алексей Живов отметил, что Россия давно опередила США в разработках сверх- и гиперзвуковых технологий: «Наш МиГ-31 летает в два раза быстрее и выше их X-59. Ничего особенного, кроме малошумности, там нет».

По мнению специалистов, путь X-59 от экспериментальной модели до пассажирского аналога займёт годы. И за это время Россия или Китай могут представить собственные решения в области гражданского сверхзвука.

Подробности — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
