Литва рискует нарваться: в Москве намекнули, чем обернётся блокада Калининграда

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Литве обсуждают возможность перекрытия транзитного коридора в Калининград. Инициатива главы МИД Кястутиса Ландсбергиса вызвала резкую реакцию в Европе. Член финской партии "Альянс свободы" Арманд Мема предупредил: подобный шаг может спровоцировать военный ответ России.

В Москве уже заявили, что любые попытки блокировать регион будут расценены как прямая угроза национальной безопасности. При этом, по словам депутата Госдумы Светланы Журовой, громкие заявления литовских политиков — не что иное, как провокация: "Им только и нужно, чтобы кто-то из наших политиков ответил резкостью — на это они и рассчитывают".

Эксперты уверены, что Литва не способна самостоятельно принять такое решение — оно будет зависеть от позиции ЕС и НАТО. Однако сам факт подобных обсуждений показывает: в Европе вновь поднимается волна антироссийской риторики.

Подробности — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.