Финляндия готовится к вторжению: на границе с Россией идёт холодная война 2.0

Финляндия усиливает военную подготовку пограничников на фоне заявлений о "российской угрозе". По данным британского издания The Times, в программу службы внесены изменения: теперь особое внимание уделяется оборонительным действиям и выживанию в экстремальных условиях. Новобранцы учатся переплывать ледяные реки, десантироваться с вертолётов и вести бой зимой.

Несмотря на стабильную обстановку на границе, власти продолжают строить укрепления и продвигать тему "вторжения". По всему периметру возводится забор высотой 3,5 метра, а патрули несут службу круглосуточно.

Военный эксперт, герой России Рустем Клупов считает, что подобные меры не несут угрозы нашей стране: "Эти срочники никак не угрожают России, но показывают курс на милитаризацию. Они боятся нас больше, чем хотят заставить нас бояться их".

