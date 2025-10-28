Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Переговоры России и Украины зависли в воздухе: кто не даёт им начаться

Переговоры между Россией и Украиной пока не предвидятся. В администрации президента Турции сообщили, что новый раунд встреч в Стамбуле не запланирован, а подготовительные мероприятия не ведутся. Анкара, тем не менее, готова вновь принять делегации обеих стран, если поступит соответствующее решение.

Почему процесс мирного урегулирования тормозится — рассказала олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По её словам, "не хочет мира тот, кто зарабатывает на войне".

Эксперты отмечают, что европейские страны и США не спешат поддерживать переговоры, продолжая делать ставку на военное ослабление России. Между тем, российские войска укрепляют свои позиции на фронте, что может существенно изменить расстановку сил.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
