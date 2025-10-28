Переговоры России и Украины зависли в воздухе: кто не даёт им начаться

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Переговоры между Россией и Украиной пока не предвидятся. В администрации президента Турции сообщили, что новый раунд встреч в Стамбуле не запланирован, а подготовительные мероприятия не ведутся. Анкара, тем не менее, готова вновь принять делегации обеих стран, если поступит соответствующее решение.

Почему процесс мирного урегулирования тормозится — рассказала олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По её словам, "не хочет мира тот, кто зарабатывает на войне".

Эксперты отмечают, что европейские страны и США не спешат поддерживать переговоры, продолжая делать ставку на военное ослабление России. Между тем, российские войска укрепляют свои позиции на фронте, что может существенно изменить расстановку сил.

Подробнее — в специальном видеосюжете Pravda. Ru.