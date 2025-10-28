Небо над Москвой вспыхнуло, как днём: что пролетело над столицей?

Жители Москвы и Подмосковья рано утром 27 октября наблюдали яркое свечение в небе — над столицей пролетел болид. Необычное небесное явление заметили очевидцы в Раменском, Фрязине, Красногорске и Люберцах.

Как рассказал научный сотрудник Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского Александр Алексеев, подобные вспышки происходят всё чаще и могут быть связаны с возросшей космической активностью возле Земли. А кандидат физико-математических наук Марат Абубекеров пояснил, что болид — это крупный метеор, который сгорает в нижних слоях атмосферы, не долетая до поверхности.

Эксперты не исключают, что наблюдавшийся объект мог быть фрагментом старого спутника. Сейчас специалисты определяют точное место возможного падения.

Подробности — в специальном видеосюжете Pravda.Ru.