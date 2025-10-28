Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Госдума обсуждает тринадцатую пенсию: правда ли это возможно?

В Госдуме предложили ввести для россиян "тринадцатую пенсию". Инициатором выступил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. По его словам, дополнительная выплата к Новому году станет знаком уважения к старшему поколению и поможет пенсионерам подготовиться к праздникам.

Однако, по расчётам членов профильного комитета, средств на такую инициативу в бюджете пока нет. Депутат Светлана Бессараб отметила, что для реализации идеи потребуется около одного триллиона рублей, которых в пенсионной системе просто нет.

Почему идея тринадцатой пенсии всё же вызывает поддержку — и есть ли шанс, что россияне получат её уже в этом году — расскажем в специальном видеосюжете Pravda. Ru.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
