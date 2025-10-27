Трамп снова меняет курс по Украине: за мир любой ценой или просто безразличие

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В США объяснили, почему Дональд Трамп меняет позицию по Украине. По мнению бывшего посла США в НАТО Иво Даалдера, американскому президенту безразлично, каким образом завершится конфликт — для него важен лишь сам факт прекращения боевых действий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о "радикальной перемене" в позиции Трампа и отметил, что на него усилилось давление со стороны европейских лидеров. Тем временем российский политолог Олег Барабанов считает, что Трамп действует прагматично и "щупает почву", ориентируясь на внутриполитические обстоятельства.

Какой курс выберет Вашингтон и чего ожидать от новой линии Белого дома — расскажем в специальном видеосюжете Pravda. Ru.