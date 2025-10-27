Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Новые налоговые правила лишат россиян последней лазейки при продаже жилья: платите снова

Правда ТВ

В Госдуме обсуждают новые поправки в Налоговый кодекс, которые могут изменить порядок применения льгот при продаже недвижимости. Законопроект появился на фоне роста числа сделок, совершаемых до истечения минимального срока владения жильём — трёх или пяти лет.

Теперь россиянам, решившим продать квартиру даже по уважительным причинам — таким как погашение ипотеки, переезд или изменение семейных обстоятельств, — возможно, придётся заплатить налог. Юрист Алексей Гатин предупреждает: это ударит по всем владельцам недвижимости и может привести к росту цен на вторичном рынке.

Почему новые налоговые правила вызывают опасения и к чему это приведёт — расскажем в специальном видеосюжете Pravda.Ru.

Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.