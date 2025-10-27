Новые налоговые правила лишат россиян последней лазейки при продаже жилья: платите снова

В Госдуме обсуждают новые поправки в Налоговый кодекс, которые могут изменить порядок применения льгот при продаже недвижимости. Законопроект появился на фоне роста числа сделок, совершаемых до истечения минимального срока владения жильём — трёх или пяти лет.

Теперь россиянам, решившим продать квартиру даже по уважительным причинам — таким как погашение ипотеки, переезд или изменение семейных обстоятельств, — возможно, придётся заплатить налог. Юрист Алексей Гатин предупреждает: это ударит по всем владельцам недвижимости и может привести к росту цен на вторичном рынке.

Почему новые налоговые правила вызывают опасения и к чему это приведёт — расскажем в специальном видеосюжете Pravda.Ru.