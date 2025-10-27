Рост налогов на фоне инфляции: что ждёт россиян в 2026 году

Правительство рассчитывает пополнить бюджет 2026 года за счёт повышения налогов. Но бизнес предупреждает: рост НДС и других сборов приведёт лишь к подорожанию товаров и услуг. Более 60% предпринимателей заявили, что не смогут компенсировать нагрузку иначе, кроме как повышением цен.

Высокая ключевая ставка Центробанка — 16,5% — делает кредиты недоступными, а развитие предприятий практически невозможным. По мнению экспертов, в том числе первого заместителя председателя Комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, итогом станет не снижение, а рост инфляции, которая может превысить прогнозируемые 4%.

Почему политика высоких ставок не помогает экономике — и что предлагает бизнес в ответ — расскажем в специальном видеосюжете Pravda. Ru.