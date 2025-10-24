Пакетированный чай оказался источником микропластика — учёные бьют тревогу

0:36 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Учёные из Индии выяснили, что привычные для многих пакетированный чай и горячие напитки из бумажных стаканчиков могут быть опасны для здоровья. Исследование показало, что при контакте кипятка с пластиковым и бумажным покрытием выделяются микрочастицы полимеров и остатки тяжёлых металлов. Эти вещества попадают в организм вместе с напитком. О возможных последствиях воздействия микропластика на здоровье — Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Подробности в специальном видеосюжете Pravda.Ru.