Евросоюз толкает Бельгию на грань: кому достанется счёт за замороженные российские миллиарды

Бельгия не хочет нести ответственность за возможную конфискацию российских активов и передачу средств, по сути украденных, Украине. Премьер этой страны Барт де Вевер активно сопротивляется консолидированной позиции Евросоюза. Он прямо заявляет: России нужно гарантировать компенсацию, если она вернёт себе право на использование замороженных активов. И все схемы с так называемым репарационным кредитом не могут соответствовать международному праву. Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам в беседе с Pravda.Ru Алексей Чепа прокомментировал сложившуюся ситуацию.