Молодым родителям — зелёный свет: Россия вкладывает миллиарды в будущее

В следующем году правительство планирует ввести единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей для студенческих семей при рождении ребенка для 41-ого региона с низким уровнем рождаемости. Об этом сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. В своём выступлении на Совете по реализации государственной демографической и семейной политики она отметила, что реализовать такую выплату власти могут благодаря принятию закона о статусе студенческой семьи. О том, какие меры уже сегодня действуют в регионах для поддержки семей и повышения рождаемости, Pravda.Ru рассказала Светлана Бессараб — член Комитета Госдуму по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Подробности в специальном видеосюжете Pravda.Ru.